Шахтар завершив трансфер Кевіна: інсайдер назвав деталі угоди
Джерело:твітер Фабріціо Романо
Донецький Шахтар завершив угоду щодо трансфера 21-річного лівого вінгера Палмейрас Кевіна. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За даними інсайдера, 21-річний футболіст підписав контракт на 5 років. Трансфер оцінюється у 15 мільйонів євро.
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Деталі угоди
Раніше ми писали, що Шахтар тривалий час спостерігав за талановитим правим вінгером з Палмейраса. Клуб намагався купити цього гравця раніше, пропонуючи 10 мільйонів євро плюс додаткові 4 мільйони у формі бонусів, але ця пропозиція була відхилена командою Кевіна.
Однак, згідно з останніми даними від відомого футбольного інсайдера Фабріціо Романо, український клуб зробив нову пропозицію на суму 15 мільйонів євро, яка здалася прийнятною для Палмейраса. Очікується, що 21-річний гравець молодіжної збірної Бразилії переїде до України.
Повідомлялося також, що 13 січня Кевін має пройти медичне обстеження у донецькому клубі, після чого буде офіційно оголошено про його перехід з Палмейраса до української команди.\
Що відомо про гравця
- 21-річний нападник встиг зіграти в Серії A чемпіонату Бразилії. ВІн зіграв у 9-х матчах та відзначився одним забитим м'ячем. У Кубку Лібертадорес провів два матчі.
- А у молодіжному чемпіонаті Бразилії зіграв 16 матчів, де забив 6 голів та зробив 1 асист.