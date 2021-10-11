Шахтар заробив понад 2 мільярди гривень за минулий сезон: "гірники" опублікували звіт

11 жовтня, в день 25-ліття вступу Ріната Ахметова на посаду президента Шахтаря, донецький клуб представив річний звіт. Він традиційно охоплює результати діяльності Шахтаря за підсумками сезону-2020/21.

Традиційний звіт

Згідно з опублікованими на офіційному сайті "гірників" даними, "оранжево-чорні" заробили два мільярди 284 мільйони гривень.

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У цю суму увійшли доходи від оренди, продажу гравців, комерційної діяльності клубу всередині країни, а також призові і бонусні виплати від УЄФА і ФІФА.

Дохід від продажу гравців – 178 млн грн;

Дохід від УЄФА і ФІФА – 1 млрд 615 млн грн;

Комерційна діяльність – 491 млн грн (спонсорські контракти - 462 млн грн);

Крім того, клуб заплатив до державного бюджету України 496 мільйонів 996 тисяч гривень податків.

Нагадаємо, що Шахтар щороку 11 жовтня публікує на офіційному сайті річний фінансовий звіт. У минулому році доходи донецького клубу склали 2,52 млрд грн.

Також у сезоні 2019/20 доходи Шахтаря впали на 1,24 млрд грн в порівнянні з попереднім сезоном (3,76 млрд грн).