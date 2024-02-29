Шахтар залишає Гамбург, але не Німеччину: донеччани обрали новий стадіон для матчів єврокубків

Донецький Шахтар вирішив перебратися на іншу німецьку арену на євросезон 2023-2024. "Гірники" планують приймати своїх суперників у Дюссельдорфі.

Вже майже десять років Шахтар змушений приймати суперників не в рідному Донецьку через окупацію міста росіянами. Війна змусила клуб не раз змінювати місця проведення "домашніх" матчів.

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Шахтар змінює німецький стадіон

Після початку повномасштабного вторгнення "гірники" змушені грати матчі єврокубків закордоном. У перший сезон ігри приймала Варшава, а в поточному Шахтар обрав для домашніх зустрічей німецький Гамбург.

Втім вже наступного року на донеччан очікує нова арена. Спортивний директор Шахтаря Сергій Палкін повідомив, що у сезоні 2024-2025 "гірники" планують приймати опонентів в іншому німецькому місті Дюссельдорфі.

Про причини зміни місця проведення спортдиректор не повідомив. Він лише зазначив, що експеримент з Гамбургом спрацював, оскільки арена "Фолькспаркштадіон" майже 20 років не приймала Лігу чемпіонів.

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Що відомо про стадіон в Дюссельдорфі

Відзначимо, що у Дюссельдорфі розташований стадіон "Меркур Шпіль-Арена", яка вміщує 54600 глядачів. Місцева команда Фортуна, як і Гамбург, грає у Другій Бундеслізі.

Місцеві фанати і справді голодні до єврокубкового футболу. Арена ніколи не приймала матчі Ліги чемпіонів, а у 2020 році прийняла два матчі Ліги Європи. Саме у цьому регіоні грались ігри фінальних стадій через пандемію коронавірусу.

В одному з тих двох матчів брав участь і Шахтар, але навряд чи "гірники" бажають згадувати той візит на "Меркур Шпіль-Арену". Команда Луїша Каштру у півфіналі турніру розгромно поступилась Інтеру (0:5).