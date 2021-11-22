Шахтар взяв на гру проти Інтера 23 футболістів: у списку присутній Коноплянка

Донецький Шахтар відправився до Італії, де у середу, 24 листопада, зіграє проти Інтера матч Ліги чемпіонів. В цій грі тренерський штаб зможе розраховувати на 23 футболістів

Хто відправився на гру

На матч полетіли 23 футболісти, які можуть зіграти проти Інтера.

Варто відзначити, що в списку відсутні Алан Патрік та Георгій Судаков. В обох гравців перед тим було ушкодження, через що вони пропустили матч з Рухом в УПЛ. Правда в тренерському штабі сподівалися, що бразилець таки встигне відновитися до матчу в Лізі чемпіонів.

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Натомість в заявку потрапив Євген Коноплянка. Він не грав три місяці через травму. Востаннє він виходив на поле ще 17 серпня 2021 року в матчі проти Монако у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Список гравців Шахтаря

Воротарі: Шевченко, Пятов, Трубін

Захисники: Додо, Вітао, Кривцов, Марлон, Матвієнко, Конопля, Корнієнко, Бондар

Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Педріньо, Коноплянка

Форварди: Сікан, Фернандо

Матч Інтер – Шахтар відбудеться в середу, 24 листопада. Початок матчу о 19:45. Лише перемога в цьому матчі залишить шанси "гірникам" вийти в плей-офф Ліги чемпіонів (за умови, що у паралельному матчі Шериф програє Реалу, а згодом Реал обіграє Інтер, а Шахтар – Шериф).