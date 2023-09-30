Дарують шанс на лідерство Кривбасу та Динамо: Ворскла сенсаційно обіграла Шахтар – відео

Полтавський колектив влаштував справжню сенсацію в рамках української першості. "Гірники" ж добряче підпсували собі життя.

Шахтар – Ворскла 1:2

Голи: Зубков, 57 – Скляр, 22, Нестеренко, 71

Шахтар та Ворскла провели зустріч в рамках 9-го туру Української Прем'єр-ліги, перемогу в якій здобули "зелено-білі". Кривбас та Динамо втішно потирають руки, пише 24 Канал.

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Всі йдуть нога в ногу

Нестабільна Ворскла влаштувала справжню сенсацію в українській першості, що дуже сильно може вплинути на розташування Шахтаря в турнірній таблиці, яку "гірники" очолювали за підсумками попереднього туру. Полтавці набрались впевненості після розгромної перемоги над Металістом 1925 в Кубку України (3:0), що подарувало команді друге дихання.

На 22-ій хвилині гри Олександр Скляр реалізував одинадцятиметровий удар, яки суддя призначив після фолу досвідченого Дмитра Чигринського. На 57-ій "кроти" зрівняли рахунок, коли Олександр Зубков потужним ударом вразив ближню "дев'ятку" ворожих воріт. Крапку в матч поставив Іван Нестеренко, який декількома хвилинами перед забитим м'ячем не влучив у пусті ворота. Молодий півзахисник забив із прострільного пасу капітана Ворскли Ігоря Пердути.

Відеоогляд матчу:

Таким чином, Шахтар за 8 турів зароби 18 очок і ще залишається на першій сходинці УПЛ, проте Кривбас, який перебуває на 2-му місці має 17 балів в активі, а також гру в запасі. До того Динамо ж відіграло тільки 5 матчів в сезоні (12 очок), тому завдяки 4 незіграним поєдинкам також може претендувати на 1-у позицію в УПЛ. Ворскла, у свою чергу, опинилась на 7-му місці (12 балів) та може нав'язати боротьбу за єврокубки.