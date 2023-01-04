На це повпливав Челсі: Шахтар висунув ультиматум Арсеналу в 100 мільйонів євро за Мудрика

За Михайлом Мудриком полюють два англійські гранди: Челсі та Арсенал. Шахтар не бажає втратити нагоду підзаробити за таких умов.

Лондонський Челсі також висунув бажання придбати вінгера Шахтаря. Через такого конкурента "гірники" вирішили підняти планку для Арсеналу, який є пріоритетом для Мудрика.

Варте уваги Челсі включається у боротьбу за Мудрика: перемовини особисто проведе легенда Шахтаря

Апетити Шахтаря

Челсі вступив у махач за Михайла з пропозицією в 80 мільйонів євро за контракт футболіста. Також самому Мудрику клуб запропонував 7,5 мільйонів євро заробітньої плати на рік. "Аристократи" завдяки потенційному заробітку українця намагаються переманити його у свій клуб.

Шахтар ж скоріш за все відмовить другу пропозицію Арсеналу щодо Мудрика. "Каноніри" пропонували за гравця близько 65 мільйонів євро. Угода з Челсі виглядає більш вигідною для Шахтаря, але Мудрик марить Арсеналом. Тому "гірники" вирішили поставити ультиматум перед "канонірами". Шахтар буде готовий продати Мудрика Арсеналу ціну, яка наближена до 100 мільйонів євро.

Сага Мудрика: