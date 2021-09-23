Шахтар вимушено зменшив кількість глядачів на матч Ліги чемпіонів з Інтером

Донецький Шахтар вже у вівторок, 28 вересня, зіграє перший домашній матч у Лізі чемпіонів сезону-2021/2022. "Гірники" на столичному НСК "Олімпійський" приймуть міланський Інтер.

НСК "Олімпійський" можна заповнити на 50%

Шахтар розпочав продаж квитків на матч з Інтером ще на початку вересня. Донедавна стадіони в Україні можна було заповнювати на 2/3 від загальної місткості.

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Однак 23 вересня в Україні змінилися карантинні обмеження.

У зв'язку з переходом Києва до "жовтої" карантинної зони, кількість квитків, що продаються на матч з Інтером, буде обмежено до 50% від місткості НСК "Олімпійський".

У Шахтарі зазначили, що в продажу є ще квитки, проте охочим відвідати матч слід поспішити.

Поєдинок між Шахтарем та Інтером розпочнеться о 19:45. Команди зустрічалися на груповому етапі попереднього сезону Ліги чемпіонів і двічі зіграли внічию 0:0.