Шахтар дотис Верес у матчі зі скандальним пенальті для "гірників" від Монзуль: відео голів

Донецький Шахтар закінчив суботню програму 17-го туру УПЛ-2023/2024. "Гірники" у морозному Львові здобули перемогу над рівненським Вересом, але не обійшлось без скандалів.

Шахтар – Верес 2:0

Голи: Жуліо Сезар, 14, Зубков, 69

Нереалізований пенальті: Зубков, 50 (Шахтар)

Вже у перші 15 хвилин господарям поля вдалось швидко повести у рахунку 1:0. Позиційна атака закінчилась ударом від Криськіва після ідеальної розрізної передачі від Зубкова. Однак м'яч на шляху до воріт Вереса знайшов рикошет. Тому гол зарахували на центрбека гостей Жуліо Сезара, пише 24 Канал.

Читайте також Реванш не вдався: Полісся у Житомирі не змогло переграти Дніпро-1 – відео

До кінця першого тайму команди на обох мали моменти, але жоден із них не перевтілився у гол.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги у рахунку "гірників" 1:0.

На старті другого тайму Катерина Монзуль, яка працювала на цьому поєдинку, призначила пенальті у ворота Вереса ніби то за гру рукою футболіста рівненського клубу. Після рекомендації представника ВАР арбітриня не змінила свого рішення.

Хоча на відеоповторі чітко видно, що спершу м'яч вдарився об сідниці гравця рівнян.

11-метровий взявся виконувати Зубков, але Олександр не зумів переграти голкіпера Паста, який парирував постріл. На добиванні першим був Сікан, який таки відправив м'яч у сітку рівненських володінь. Але тут лайнсмен зафіксував офсайд у Данила, тому гол не був зарахований. Рахунок на табло після дуже спірного рішення Монзуль не змінився – 1:0 на користь "кротів".

Після чого Пушич зробив декілька замін, аби освіжити гру донецького клубу. Що у підсумку принесло результат, але не обійшлось без відмінних дій Зубкова. Олександр наважився на удар з-за меж штрафного майданчика і не прогадав. М'яч за неймовірною траєкторією залетів у сітку воріт суперника, Паст був безсилим у цій ситуації – 2:0.

До фінального свистка гості не змогли бодай відквитати один м'яч, а "гірники" збільшити свою перевагу. У підсумку – 2:0, перемога Шахтаря перед ключовою грою у груповому етапі Ліги чемпіонів проти Порту.

Відео обох голів Шахтаря