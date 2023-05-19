Змавпувавши прямого конкурента: Шахтар на останніх хвилинах таки взяв гору над Вересом – відео

Донецький колектив не має жодного бажання віддавати чемпіонський титул. "Кротам" довелося засмутити рівненський клуб.

Шахтар – Верес 2:1

Голи: Зубков, 35, Матвієнко, 84 – Шарай, 74

Шахтар та Верес провели зустріч в рамках 27-го туру Української Прем'єр-ліги, з якої переможцями вдалося вийти "кротам". Рівненський клуб знову на межі зони вильоту, пише 24 Канал.

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Характер переможця

Обидвом колективам є за що боротися під кінець сезону – Шахтар веде виснажливу боротьбу за чемпіонство України (Дніпро-1 на останніх секундах зустрічі з Колосом вирвав перемогу, а Зоря все ще чекає на свій матч), а от Верес тільки-но втік зі зони вильоту, а бажання повертатись туди не має.

Перший тайм залишився повністю за донецьким клубом, та от тотальної переваги у "гірників" не було. За першу половину зустрічі Шахтар тільки один раз зміг пробити по воротах суперника, в той час, як Верес зовсім не атакував "кротів". Та от донецькому клубу вистачило мінімуму, аби вийти вперед.

На 35-ій хвилині матчу ініціативу на себе взяв Олександр Зубков. Вінгер у звичному для себе стилі змістився в центр, підкорегувавши собі м'яч під удар, проте перший простріл Зубкова захисника рівненського клубу змогли парирувати. Та от від центрбека м'яч відлетів прямо в ноги Олександру, подарованою нагодою він скористався. Вінгер потужно пробив у нижній кут воріт, м'яч ж у свою чергу встиг зачепити декількох захисників, що і обтяжило роботу голкіпера Вереса, 1:0.

На початку другого тайму Шахтар мав нагоду закривати усі питання в поточній зустрічі, а конкретніше такий шанс мав Данило Сікан. Молодий форвард "гірників" підійшов до одинадцятиметрової позначки, проте забити з пенальті Сікану не вдалось, Верес отримав сигнал, що може щось змінити.

Так і сталося на 74-ій хвилині матчу гол рівненського клубу прийшов з кутового. М'яч прямував у сторону Семена Вовченка, той у свою чергу трохи незграбно, проте точно спрямував його у ноги Владислава Шарая. Півзахисник Вереса не довго думаючи та не даючи змоги м'ячу опуститися на землю, пробив по воротах суперника з-за меж карного майданчика, вирівнявши ваги матчу, 1:1.

Проте і Шахтар вирішив продемонструвати свій чемпіонський характер, оскільки без такої якості "гірники" не варті називати себе навіть претендентами на тріумф в УПЛ. На 84-ій хвилині зустрічі "кроти" все ж змогли вирвати перемогу в матчі з непоступливим суперником. після радіокерованої передачі м'яч у сітку воріт головою перевів Микола Матвієнко, якому у карному майданчику Вереса ніхто не заважав, 2:1.

Таким чином Шахтар повертає собі першу сходинку чемпіонату України (66 очок в активі), відірвавшись від Дніпра-1 на два бали. Верес ж у свою чергу опинився на 10-му місці турнірної таблиці (27 очок у активі). Та от від зони вильоту клуб відділяє всього один бал.

Відеоогляд матчу: