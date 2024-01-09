Шахтар поклав око на 17-річного таланта, який невдовзі може стати одноклубником Мудрика

Донецький Шахтар продовжує шукати підсилення на іноземному ринку, аби продовжити боротьбу на двох футбольних фронтах у другій частині сезону-2023/2024. "Гірники" придивляються до африканського континенту.

У донецькому клубі звернули свою увагу на 17-річного футболіста із Гани Давіда Одуро. Щоправда, можливо, зробили це трохи запізно.

Читайте також Під впливом наполегливих італійців: у Шахтарі зневірились у збереженні Судакова

Ганець, який може підписати контракт із Челсі

Молодий гравець, який виступає на позиції лівого захисника, вже прибув у розташування Челсі, де спробує склад фітнес-тест та спробує рекомендувати себе перед тренерським штабом "синіх". Наразі Одуро перебуває на перегляді у лондонському клубі.

У цій всій історії є ще третя сторона у вигляді іспанського Реал Сосьєдада, який теж цікавиться 17-річних фланговим оборонцем. Однак у цьому тріо найпривабливішим варіантом для Давіда є якраз лондонський клуб.

Якщо Одуро себе зарекомендує, то стане новим одноклубником нашого Михайла Мудрика.

Відео найкращих дій Одуро у чемпіонаті Гани

Челсі ж продовжує дуже посередньо проводити цей сезон-2023/2024. Команда Маурісіо Почеттіно набрала 28 балів у 20-ти турах АПЛ та йде лише на 10-му місці турнірної таблиці. 9 січня лондонський клуб спробує обіграти Мідлсбро у першому півфінальному матчі Кубка англійської ліги (старт о 22:00 за київським часом).

Що відомо про Давіда Одуро