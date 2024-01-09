Шахтар поклав око на 17-річного таланта, який невдовзі може стати одноклубником Мудрика
Джерело:Ghana Soccernet
Донецький Шахтар продовжує шукати підсилення на іноземному ринку, аби продовжити боротьбу на двох футбольних фронтах у другій частині сезону-2023/2024. "Гірники" придивляються до африканського континенту.
У донецькому клубі звернули свою увагу на 17-річного футболіста із Гани Давіда Одуро. Щоправда, можливо, зробили це трохи запізно.
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Ганець, який може підписати контракт із Челсі
Молодий гравець, який виступає на позиції лівого захисника, вже прибув у розташування Челсі, де спробує склад фітнес-тест та спробує рекомендувати себе перед тренерським штабом "синіх". Наразі Одуро перебуває на перегляді у лондонському клубі.
У цій всій історії є ще третя сторона у вигляді іспанського Реал Сосьєдада, який теж цікавиться 17-річних фланговим оборонцем. Однак у цьому тріо найпривабливішим варіантом для Давіда є якраз лондонський клуб.
Якщо Одуро себе зарекомендує, то стане новим одноклубником нашого Михайла Мудрика.
Відео найкращих дій Одуро у чемпіонаті Гани
Челсі ж продовжує дуже посередньо проводити цей сезон-2023/2024. Команда Маурісіо Почеттіно набрала 28 балів у 20-ти турах АПЛ та йде лише на 10-му місці турнірної таблиці. 9 січня лондонський клуб спробує обіграти Мідлсбро у першому півфінальному матчі Кубка англійської ліги (старт о 22:00 за київським часом).
Що відомо про Давіда Одуро
- До цього Одуро виступав у рідній Гані, де провів 15 матчів (1 гол) за Аккра Лайонс.
- Має вже у своєму активі 4 поєдинки за збірну своєї країни U-20.
- На Transermarkt його вартість оцінюють у 122 тисячі євро.