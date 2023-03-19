Солодка пілюля після Феєнорда: Шахтар розібрався з Рухом та залишився першим в УПЛ – відеоогляд

Донецький клуб не мав проблем із львівським суперником, вирішивши питання у першому таймі. Це дозволило "гірникам" залишитись лідером турнірної таблиці та зберегти відрив від Дніпра-1.

Шахтар – Рух 2:0

Голи: Матвієнко, 27, Криськів, 31.

У чемпіонаті України підійшов до закінчення 18 тур УПЛ. В останньому поєдинку вікенду лідер турнірної таблиці Шахтар грав проти львівського Руху, пише 24 канал.

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На тижні "гірники" розгромно поступились Феєнорду та вилетіли з Ліги Європи. Тепер же перед командою Ігора Йовічевіча стоїть завдання здобути золото в УПЛ.

З перших хвилин на полі з'явились Ракіцький, Келсі та Криськів. Саме останній у підсумку став героєм матчу. Ще у першому таймі Дмитро записав на свій рахунок гол та результативну передачу.

Спочатку вінгер закинув на Матвієнка, який з гострого кута прошив Паньківа. А вже за чотири хвилини сам Криськів замкнув простріл з флангу ефектним і точним ударом.

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Після перерви наставник Руха запустив свого головного бомбардира Таллеса, тоді як Йовічевіч дав шанс Лассіні Траоре. Втім рахунок на табло не змінився – 2:0.

Перемога дозволила Шахтарю піти на перерві в якості лідера турнірної таблиці. Донеччани мають триочковий гандикап над Дніпром-1. У свою чергу Рух застряг в зоні перехідних матчів, опустившись на 14 місце.

ВІдеоогляд матчу Шахтар – Рух: