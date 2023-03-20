Постійно щось заваджає, – Йовічевіч розповів, чому Швед знову пролетів повз заявку Шахтаря

Донецький Шахтар у 18-му турі УПЛ впевнено обіграв Рух 2:0. Ігор Йовічевіч розповів, чому Мар'яна Шведа знову не було у заявці "гірників".

Головний тренер донеччан знову не зміг розраховувати на Мар'яна Шведа. За словами Ігоря Йовічевіча на пресконференції, правий вінгер має постійні проблеми, які не дозволяють йому тренуватись на усі 100%.

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Йовічевіч: Деколи замість мене тут має сидіти лікар і пояснювати ситуацію Шведа

Хорватський спеціаліст зізнався, що шкодує, що не може користати у грі своєї команди талановитого футболіста. Йовічевіч відзначив великий внесок Мар'яна у результат команди, якщо той виходить на футбольне поле. На жаль, найближчим часом Швед не буде помічником для "гірників".

Деколи замість мене тут має сидіти лікар і пояснювати ситуацію Шведа, щоб усім було зрозуміло, бо я говорю, що все добре, а наступного дня ситуація змінюється і я виглядаю некомпетентним. Йому постійно щось заважає тренуватися, і я точно не знаю, в чому справа. Наче немає нічого конкретного, але він щось відчуває. Поки ми не можемо зрозуміти ситуацію. На жаль, він зараз не може принести користь команді, а користь від нього є вагомою,

– сказав тренер Шахтаря.

Наставник донецького клубу пригадав, як у першій частині сезону у лазарет команди через травми вибули Зубков та Швед.

"У грі з Кривбасом він вийшов на поле на 10 хвилин, зумів забити, віддати передачу. Ми говоримо про хорошого футболіста, якого немає. Мене це турбує. Коли маєш такого гравця і не можеш ним скористатися, то зменшуються здібності і потенціал команди", – розповів Йовічевіч.

Нагадаємо, що у поточному сезоні Швед 8 разів виходив на футбольне поле у футболці Шахтаря. Востаннє це було 12 березня у грі проти Кривбаса, де Мар'ян за 20 хвилин став автором голу. У зіграних матчах правий вінгер відзначився 4 голами та одним асистом.

І без Мар'яна "гірники" здобули перемогу над Рухом 2:0. Голи за донеччан забивали Микола Матвієнко та Дмитро Криськів. Шахтар продовжує лідирувати у таблиці, маючи у своєму активі 42 очки.

Кар'єра Мар'яна Шведа у Шахтарі