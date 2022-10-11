Шахтар відкрив рахунок у матчі з Реалом: відео голу Зубкова в Лізі чемпіонів

Донецька команда змогла не пропустити в першому таймі проти чинного чемпіона турніру. А вже у другому підопічні Йовічевіча вийшли вперед.

У вівторок Шахтар проводить матч 4 туру Ліги чемпіонів проти Реала. Команда Ігора Йовічевіча програла тиждень тому в Мадриді (1:2), пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Шахтар – Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Тепер же у Варшаві справи "гірників" виглядають краще. Донеччани на рівних провели перший тайм проти мадридців, а після перерви одразу ж забили.

Мудрик красиво розігнав атаку, запустивши по флангу Михайліченка. Богдан точно навісив на голову Зубкова, який перевисів у повітрі Менді та точно замкнув подачу. Для Олександра це вже другий гол у ворота Реала в цій ЛЧ.

Відео голу Зубкова:

Нагадаємо, що після трьох турів в ЛЧ Реал впевнено лідирує в групі, маючи у своєму активі 9 балів. У Шахтаря – 4 очки, що дозволяє йому бути другим. Третім іде Лейпциг (3 бали), а останнім – Селтік (1 очко).