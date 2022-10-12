Не втримали перемогу: Шахтар відібрав очки у Реала в Лізі чемпіонів – відео голів

Донецька команда грамотно відіграла в захисті проти Реала, а також вдало реалізувала свій момент. Втім помилка Трубіна в компенсований час коштувала "гірникам" перемоги.

Шахтар – Реал 1:1

Голи: Зубков, 46 – Рюдігер, 90+5.

Донецький Шахтар відіграв четвертий матч у Лізі чемпіонів 2022-2023. Як і тиждень тому, команда Ігора Йовічевіча протистояла чинному переможцю турніра Реалу, пише 24 канал.

Як це було Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Реал

У Мадриді іспанці здобули перемогу з рахунком 2:1. У Варшаві Карло Анчелотті вирішив провести мінімальну ротацію, залишивши Карвахаля, Алабу та Вінісіуса на заміні.

З перших хвилин вийшов і український кіпер Андрій Лунін, який поки підміняє травмованого Тібо Куртуа. Шахтар же виставив майже прогнозований склад, єдиним легіонером в основі став Лассіна Траоре.

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Перший тайм пройшов у рівній боротьбі. Донеччани віддали м'яч супернику, але на контратаках кололи суперника не менш болюче. А вже після перерви Шахтар вдало скористався своїм моментом.

На 46 хвилині Мудрик красиво розігнав атаку, запустивши Михайліченка по флангу. Богдан виконав навіс і Зубков зміг перестрибнути Менді та пробити Луніна.

Відео голу Зубкова:

Анчелотті одразу відреагував низкою замін, запустивши Вінісіуса, Асенсіо та Модрича. Втім, Шахтар був ближче до подвоєння рахунку, але Траоре не реалізував убойний вихід один на один.

Перемога була вкрай близька, проте мадридці таки зуміли вирвати нічию. На п'ятій компенсованій хвилині Трубін помилився на виході після подачі Крооса і Рюдігер зміг забити рятівний гол.

Відео голу Рюдігера:

Нічия дозволила команді Карло Анчелотті забезпечити вихід в плей-офф. А ось Шахтар відкотився на третю сходинку, пропустивши вперед Лейпциг, який обіграв Селтік (2:0).