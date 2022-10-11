Шахтар - Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Сьогодні, 11 жовтня, Шахтар зіграє проти Реала матч четвертого туру Ліги чемпіонів. Гра розпочнеться о 22:00. Онлайн-трансляція матчу буде доступна на сайті 24 каналу.

Менше тижня минуло з попереднього матчу між Шахтарем та Реалом. Команди зіграли між собою 5 жовтня в Мадриді. І тоді перемогу здобули господарі поля, а "гірники" відзначилися ефектним голом, який став для "вершкових" першим пропущеним в цьогорічній Лізі чемпіонів.

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Тепер команди проведуть матч четвертого туру Ліги чемпіонів у Варшаві. Матч Шахтар – Реал прийме стадіон "Війська Польського".

Шахтар після трьох турів має чотири набрані очки та посідає друге місце в турнірній таблиці. Реал йде з трьома перемогами та на першій позиції.

Щодо переслідувачів "помаранчево-чорних", то на третій позиції в турнірній таблиці розмістився РБ Лейпциг, у якого три бали. А в Селтіка одне залікове очко. І ці команди зіграють між собою. Відтак Шахтарю треба набирати очки в матчі проти Реала, щоб зберігати за собою друге місце.

Матч Шахтар – Реал розпочнеться о 22:00.

Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Реал буде доступна в цій новині.