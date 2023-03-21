Мрії про АПЛ відкладаються: Шахтар продовжив контракт зі своїм лідером
Джерело:сайт Шахтаря
Микола Матвієнко вирішив пролонгувати договір із донеччанами. Взимку ним цікавився Брайтон, але не зміг задовольнити фінансові вимоги "гірників".
Шахтар продовжив лідера
Цієї зими багато українських футболістів переїхали до топ-ліг. Циганков став гравцем Жирони, Маліновський продовжив кар'єру у Марселі, а Мудрик опинився у Челсі.
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Міг перебратись в АПЛ і Микола Матвієнко, яким цікавився Брайтон Роберто Де Дзербі. Втім "чайки" не змогли задовольнити фінансові вимоги Шахтаря.
Тепер же 26-річний захисник вирішив закріпити свої стосунки із нинішнім клубом. Офіційний сайт "гірників" повідомив, що клуб продовжив контракт із Матвієнком до 2027 року. Минулий діяв ще два роки, до 2025-го.
Досягнення Матвієнка
Микола народився у Криму в місті Саки і є вихованцем Шахтаря. У 2015 році універсальний захисник (може зіграти як в центрі, так і ліворуч) дебютував за дорослу команду донеччан. Пізніше Матвієнко по півроку проводив у орендах в Карпатах та Ворсклі.
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Всього за "гірників" оборонець відіграв 154 матчі, забивши 7 голів. Серед трофеїв – три чемпіонства УПЛ, а також чотири Кубка та один Суперкубок України.
У 2017 році Микола вперше зіграв за збірну України і тепер є її основним гравцем. На його рахунку – 52 матчі за "синьо-жовтих" та вихід з командою у чвертьфінал Євро-2020.