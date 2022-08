Шахтар продасть "поле" "Донбас арени" задля благодійності: його "поділять" на 154 тисячі шматків

Міністерство цифрової трансформації України та футбольний клуб Шахтар уклали меморандум про співпрацю. Першим проєктом у межах цього меморандуму стане програма Pitch In For Ukraine.

Мета меморандуму – підтримка українського народу в боротьбі з агресією росії та подолання її наслідків через національну платформу UNITED24.

Шахтар у межах меморандуму здійснюватиме місію партнера фандрейзингової платформи UNITED24 задля збільшення пожертвувань на підтримку України. Зокрема, клуб має намір сприяти збору пожертвувань у США та їх спрямуванню на офіційні рахунки UNITED24.

У матчах групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/2023 на ігровій формі Шахтаря буде нанесено логотип UNITED24.



Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та комерційний директор ФК Шахтар Дмитро Кириленко підписали меморандум про співпрацю / Фото ФК Шахтар

Цифрова копія газону "Донбас арени"

Уболівальники, які беруть участь у проєкті Pitch In For Ukraine, отримають винагороду у вигляді PoP (Pixel of Pitch, або "піксель поля") – частки поля "Донбас Арени", домашнього стадіону Шахтаря у Донецьку у форматі цифрового зображення.

Цифрова версія легендарної "Донбас Арени" містить 154 тисячі пікселів. Відтак це буде 154 тисячі PoP, які можуть придбати вболівальники залежно від одного із шести рівнів пожертв, починаючи із суми в 15 фунтів стерлінгів. Наприклад, Бронзовий піксель коштує 680 гривень. Це окремий фрагмент поля розміром із футбольний м’яч – 22 квадратні сантиметри. На кожному PoP буде ім’я людини, яка зробила добровільний внесок, та унікальний номер разом з ексклюзивним контентом для вболівальників на футбольний сезон-2022/2023.

Усі гроші, зібрані за допомогою програми Pitch In For Ukraine, буде спрямовано на надання гуманітарної допомоги та на підтримку українських сімей, які вимушено переміщені й постраждали від війни, що триває. Кошти використовуватимуться безпосередньо для потреб фонду Президента України Володимира Зеленського UNITED24, а також фондів Shakhtar Social, Saving Lives та KSE.

Запуск проєкту заплановано на 23 серпня о 20:00 за київським часом. А 3 вересня на "продаж" виставлять і цифрові частинки стадіону в Маріуполі.