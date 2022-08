Шахтер продаст "поле" "Донбасс арены" ради благотворительности: его "разделят" на 154 тысячи кусков

Министерство цифровой трансформации Украины и футбольный клуб Шахтер заключили меморандум о сотрудничестве. Первым проектом в рамках этого меморандума станет программа Pitch In For Ukraine.

Цель меморандума – поддержка украинского народа в борьбе с агрессией россии и преодоление ее последствий через национальную платформу UNITED24.

Шахтер в рамках меморандума будет осуществлять миссию партнера фандрейзинговой платформы UNITED24 для увеличения пожертвований в поддержку Украины. В частности, клуб намерен содействовать сбору пожертвований в США и их направлению на официальные счета UNITED24.

В матчах группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023 на игровой форме Шахтера будет нанесен логотип UNITED24.



Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и коммерческий директор ФК Шахтер Дмитрий Кириленко подписали меморандум о сотрудничестве / Фото ФК Шахтер

Цифровая копия газона "Донбасс арены"

Болельщики, участвующие в проекте Pitch In For Ukraine, получат вознаграждение в виде PoP (Pixel of Pitch, или "пиксель поля") – части поля "Донбасс Арены", домашнего стадиона Шахтера в Донецке в формате цифрового изображения.

Цифровая версия легендарной "Донбасс Арены" содержит 154 тысяч пикселей. Следовательно, это будет 154 тысячи PoP, которые могут приобрести болельщики в зависимости от одного из шести уровней пожертвований, начиная с суммы в 15 фунтов стерлингов. К примеру, Бронзовый пиксель стоит 680 гривен. Это отдельный фрагмент поля размером с футбольный мяч – 22 квадратных сантиметра. На каждом PoP будет имя человека, внесшего добровольный взнос, и уникальный номер вместе с эксклюзивным контентом для болельщиков на футбольный сезон-2022/2023.

Все деньги, собранные с помощью программы Pitch In For Ukraine, будут направлены на оказание гуманитарной помощи и на поддержку украинских семей, вынужденно перемещенных и пострадавших от продолжающейся войны. Средства будут использоваться непосредственно для нужд фонда Президента Украины Владимира Зеленского UNITED24, а также фондов Shakhtar Social, Saving Lives и KSE.

Запуск проекта намечен на 23 августа в 20:00 по киевскому времени. А 3 сентября на "продажу" выставят и цифровые части стадиона в Мариуполе.