Нападники Шахтаря спіймалися за голову: "гірники" планують підписати Джона Кеннеді

Український колектив зібрався підсилити свої ряди футболістом з дуже гучним ім'ям. Гравцям "гірників" варто бути обачними.

Донецький Шахтар зібрався оформити трансфер бразильського нападника Джона Кеннеді. Футболіст "двома руками" виступає за переїзд у Європу.

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Зайва конкуренція ніколи не завадить

20-річний виконавець – гравець бразильського Флуміненсе, в якому він виступає на позиції центрального нападника, а при потребі може зіграти лівого та правого вінгера. Шахтарю такий футболіст потрібен, тому "гірники" планують закрити угоду щодо гравця уже влітку.

Флуміненсе бажає отримати за свого юного виконавця 5 мільйонів євро. Раніше "трикольорові" уже мали пропозиції щодо Джона від Чигако Файр з США та Браги з Португалії, а також ним цікавились не названі іспанські, французькі та італійські колективи.

Цікаво, що бразильський клуб не збирається перешкоджати майбутнім переговорам юного футболіста. Сам ж Кеннеді налаштований спробувати свої сили у Європі. Його контракт з Флуміненсе розрахований до 2025-го, проте Джон зможе поїхати до Європи значно швидше, якщо брати до уваги наміри Шахтаря.

Нагадаємо, що на позиції форварда у Шахтаря в обоймі є Данило Сікан, Ласіна Траоре та новоспечений "гірник" Кевін Келсі.

Виступи Джона Кеннеді