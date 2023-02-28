Вдалий експеримент перед Феєнордом: Шахтар громить Минай та продовжує гонку за Дніпром-1 – відео

Донеччани з перемоги почали другу частину сезону УПЛ 2022-2023. Підопічні Йовічевіча впевнено переграли аутсайдера, дублем відзначився Данило Сікан.

Минай – Шахтар 1:4

Голи: Воробчак, 31 – Степаненко, 8, Сікан, 15, Судаков, 40 (пен), Сікан, 60.

У понеділок, 27 лютого, повернувся після зимової паузи чемпіонат України, пише 24 канал. Олександрія та Металіст 1925 видали справжній трилер, забивши по три голи.

До теми Олександрія та Металіст 1925 влаштували гольову перестрілку в першому матчі УПЛ у 2023 році

А у вівторок відбувся перенесений поєдинок 9 туру УПЛ, у якому Шахтар грав у Львові проти Миная. Для команди Йовічевіча це не перший матч сезону, адже донеччани вже двічі грали з Ренном в Лізі Європи і пройшли його.

Матвієнка повернули на лівий фланг

На поєдинок проти підопічних Шарана "гірники" виставили близький до основи склад. Йовічевіч вже готується до гри із Феєноордом, де не допоможе команді Михайліченко. Саме тому у матчі з Минаєм з перших хвилин на лівому фланзі вийшов Матвієнко.

Вже на 15 хвилині Микола записав на свій рахунок асист. Після прострілу з флангу Сікан точно пробив по воротах Бандури. Це був вже другий м'яч Шахтаря, адже на восьмій хвилині Степаненко вдало замкнув навіс з кутового від Судакова.

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Дубль Сікана та легка перемога Шахтаря

Трохи додав інтриги Трубін, який в середині першого тайму не втримав м'яч після дальнього пострілу Воробчака і той опинився у воротах. Втім ще до перерви "гірники" відновили перевагу у два голи.

Коноплю збили на вході в карний майданчик і Судаков без проблем "виніс вирок". Вже у другому таймі добив закарпатців Сікан, який після пасу Зубкова точно вразив ближній нижній кут воріт суперника, оформивши дубль.

Відеоогляд матчу Минай – Шахтар:

Ця перемога дозволила Шахтарю наблизитись до Дніпра-1 на відстань двох очок і тепер у команд рівна кількість зіграних поєдинків. Минай же залишається у зоні перехідних матчів (13 місце).

. У наступному турі Шахтар протистоятиме Металісту 1925, тоді як Минай завітає в гості до ще одного борця за виживання Львова.