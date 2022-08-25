Шахтар отримав суперників у Лізі чемпіонів: з ким і коли зіграють "гірники"

Відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Своїх суперників отримав і донецький Шахтар.

Шахтар під час жеребкування був у третьому кошику. І під час жеребкування потрапив до групи F. При цьому потрапив туди автоматично, адже на той час в решті груп вже були команди з третього кошика.

Суперниками Шахтаря стали іспанський Реал, німецький РБ Лейпциг та шотландський Селтік.

Варто нагадати, що Реал був суперником "гірників" і минулого сезону. У підсумку мадридська команда стала переможцем Ліги чемпіонів.

Календар матчів команди буде відомий згодом. Поки відомо лише дати, коли відбудуться матчі Ліги чемпіонів.