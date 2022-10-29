Гол Мудрика не врятував: Шахтар втратив очки в матчі з Олександрією

Команда Ігора Йовічевіча 29 жовтня провела поєдинок 10-го туру чемпіонату української Прем'єр-ліги. "Гірники" несподівано зіграли внічию.

Шахтар – Олександрія 2:2

Голи: Михайліченко, 42, Мудрик, 82 – Цуріков, 5, Демченко, 87

У суботу, 29 жовтня, у Києві на стадіоні НСК "Олімпійський" донецький Шахтар приймав Олександрію. "Гірники" у вівторок зіграли виїзний матч проти шотландського Селтіка (1:1) , який забрав багато сил у футболістів.

Читайте також Команда Скрипника набирає обертів: Ворскла впевнено обіграла Минай

Першими відкрили рахунок у матчі гості. На 5-й хвилині Андрій Цуріков ледь не порвав сітку воріт Трубіна після передачі Рибалки. До речі, ексдинамівець відзначився голом у другому матчі поспіль. "Гірники" в середині тайму зуміли забити гол у відповідь, але після перегляду VAR арбітр скасував взяття воріт.

Наприкінці першого тайму поєдинок був перерваний через повітряну тривогу. Гра відновилася майже через півтори години і одразу підопічні Йовічевіча повернули рівновагу. Богдан Михайліченко забив свій дебютний гол за донецьку команду, скориставшись пасом Лукаса Тейлора.

Ніхто не хотів поступатись у матчі Шахтар – Олександрія / фото сайту Шахтаря

На початку другого тайму Шахтар залишився у меншості. Лукас Тейлор побачив перед собою червоне світло після другої жовтої картки. Проте вдесятьох "гірники" зуміли вийти вперед. Черговий ривок Михайла Мудрика завершився голом у ворота Білика.

Здавалося, що гра так і завершиться перемогою Шахтаря, але за три хвилини до кінця основного часу хавбек Олександрії Демченко скористався помилкою Бондаря і встановив остаточний рахунок – 2:2.

Відеоогляд матчу Шахтар – Олександрія

Шахтар не скористався можливістю наздогнати за очками Дніпро-1, а тому залишився на другому місці, з відставанням у два бали від лідера. Олександрія – на четвертому місці, у підопічних Юрія Гури 17 очок.