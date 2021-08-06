Шахтар – Олександрія: де дивитися матч УПЛ

Донецький Шахтар у третьому турі УПЛ 7 серпня прийматиме Олександрію на власному полі. Вболівальники цей матч можуть переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Шахтар – Олександрія: де дивитися

Поєдинок Шахтар – Олександрія у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 2". Початок трансляції о 19:25, сам матч розпочнеться о 19:30.

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Матчу Шахтаря з Олександрією на телеканалі "Футбол 2" передуватиме програма "УПЛ Online". У ній експерти оцінять шанси команд на перемогу в поєдинку.

Дивитися онлайн матч Шахтар – Олександрія можна на платформі Oll.tv, оформивши одну з трьох підписок – "Футбол" (109 гривень на місяць), "xtra sport" (139 гривень на місяць), або ж "xtra sport oll inclusive" (189 гривень на місяць).