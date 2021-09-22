Шахтар оголосив бойовий склад на матч за Суперкубок України з Динамо
Джерело:твітер Шахтаря
У середу, 22 вересня, донецький Шахтар і київське Динамо розіграють між собою Суперкубок України. Наставник "гірників" Роберто Де Дзербі визначився із заявкою на поєдинок.
У списку футболістів не виявилося півзахисників Михайла Мудрика і Георгія Судакова. Також раніше повідомлялося, що за індивідуальною програмою займаються Фернандо і Дентінью.
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Заявка Шахтаря на матч з Динамо
Воротарі: Шевченко, Пузанко, Пятов.
Захисники: Додо, Вітао, Кривцов, Марлон, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко.
Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос, Марлос, Тете, Соломон, Патрік, Педрінью.
Нападники: Траоре, Сікан.
Шахтар – Динамо: перед матчем
У Суперкубку України команди грали між собою 13 разів. П'ять разів володарями кубка ставали динамівці. На дві перемоги менше у донеччан. Ще п'ять поєдинків в основний час завершувались мировими.
Востаннє Динамо та Шахтар виходили на одне поле у квітні 2021 року. У тій грі УПЛ кияни мінімально обіграли донецький клуб на виїзді (0:1). Єдиний гол у тому матчі забив Карлос Де Пена.Матч за Суперкубок України Шахтар – Динамо відбудеться 22 вересня. Стартовий свисток на НСК "Олімпійський" у Києві пролунає о 21:00.