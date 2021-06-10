Шахтар офіційно підписав півзахисника Бенфіки за 18 мільйонів євро

Португальська Бенфіка продала півзахисника Педріньо у Шахтар. "Гірники" виклали за гравця кругленьку суму.

Перший трансфер Шахтаря

Португальський гранд повідомив про трансфер 23-річного бразильця в Україну. У клубі вже передали інформацію про трансфер в Комісію з ринку цінних паперів Португалії. Відповідальність за виплату платежів солідарності лісабонський клуб взяв на себе.

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"Гірникам" цей перехід коштував 18 мільйонів євро. Тепер Педріньо потрібно лише прилетіти в Україну для медичного обстеження та підписання угоди.

Офіційно бразильського півзахисника планують презентувати 14 червня. Футболіст стане першим новачком команди після приходу на тренерський місток італійського наставника Роберто Де Дзербі.

Що відомо про Педріньо