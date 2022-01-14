Шахтар офіційно купив півзахисника Нереса з Аякса

Нідерландський Аякс офіційно оголосив про трансфер півзахисника Давіда Нереса в донецький Шахтар.

Трансфер Нереса обійшовся Шахтарю в 12 мільйонів євро. Однак ця сума може зрости до 16 мільйонів євро – в контракт обидві сторони прописали бонуси.

На скільки Нерес підписав угоду з "гірниками" – поки невідомо. Перед тим ЗМІ писали, що гравець може укласти контракт на 4,5 роки – до літа 2026 року.

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Нересу 24 роки. Він виступає на позиції правого вінгера. Хоча може зіграти й зліва в атаці.

До Аякса він перейшов з бразильського Сан-Паулу на початку 2017 року. Загалом бразилець провів за першу команду Аякса 180 офіційних матчів і забив 47 голів.

З Аяксом він двічі оформлював золотий дубль в Нідерландах – у 2019 та 2021 роках (у 2020 році чемпіонат Нідерландів не було закінчено через пандемію). Також Нерес був чи не основним гравцем команди, коли Аякс у 2019 році дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

В цьому сезоні Нерес втратив статус гравця основи. Він зіграв у 22 матчах за команду, але і більшості виходив на заміну. За цей час він відзначився двома забитими голами та ще чотири рази віддав результативні передачі.