Джокер "гірників" спрацював: гармата Назарини принесла перемогу Шахтарю над "пивоварами" – відео

Чинний чемпіон України напередодні старту в Лізі чемпіонів зустрівся з київською Оболонню. "Пивовари" в меншості дали справжній бій Шахтарю.

Шахтар – Оболонь 1:0

Гол: Назарина, 77

Поєдинки Шахтаря з Оболонню завжди складалися непросто. Не став винятком і матч 7-го туру УПЛ, пише 24 Канал.

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Непроста перемога Шахтаря

Гра підопічних Патріка ван Леувена відверто не вражає на старті чемпіонату. От і в поєдинку з 11-ю командою УПЛ "гірники" мали відчутні проблеми.

Вже на 33-й хвилині зустрічі гості опинилися в меншості. Захисник Оболоні Вовкун збив футболіста Шахтаря та побачив перед собою червоне світло за друге попередження. Здавалося, що "гірники" з легкістю скористаються чисельною більшістю. Проте Оболонь не лише захищалася, але й досить гостро огризалася.

На 70-й хвилині м'яч опинився у воротах чемпіона України після удару Краснопіра. Однак арбітр зафіксував офсайд у форварда киян.

Та все ж господарі зуміли досягти переможного результату. Єгор Назарина, який вийшов на заміну, фірмовим ударом метрів з 20-25 відправив снаряд у сітку воріт Рибки. Цей гол так і залишився єдиним у матчі.

Шахтар зміцнив лідерство в чемпіонаті. На рахунку "гірників" вже 17 залікових пунктів. Підопічні ван Леувена на 5 очок випереджає Чорноморець та Полісся.

Оболонь залишилися на 11-му місці. У команди Валерія Іващенка 5 балів.

Відеоогляд матчу Шахтар – Оболонь