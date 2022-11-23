Попри повітряну тривогу: Шахтар вирвав перемогу у Ворскли в драматичному матчі

Команда Ігора Йовічевіча дозволила полтавцям відіграти два м'ячі у другому таймі, але "гірників" врятував точний удар Мудрика з пенальті. Це дозволило Шахтаря піти на перерву на позитивні ноті.

Шахтар – Ворскла 3:2

Голи: Судаков, 27, Криськів, 47, Мудрик, 86 (пен.) – Сефері, 62, Челядін, 75.

Поки в Катарі триває чемпіонат світу 2022, продовжує свій розіграш і чемпіонат України. У середу в УПЛ стартував 15 тур. В єдиному поєдинку дня Шахтар протистояв Ворсклі, пише 24 канал.

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Команди мали починати о 14:00, проте гру затримали через повітряну тривогу у Львові. Втім, за дві години команди таки розпочали гру. Ініціатива очікувано була на боці Шахтаря.

Вже в середині першого тайму "гірники" відкрили рахунок, точний удар на рахунку Судакова. А на початку другого тайму підопічні Йовічевіча змогли розвинути успіх. Траоре вивів на ударну позицію Криськіва, який зміг вразити ворота Дмитра Різника.

Схоже, що ця перевага розслабила донеччан. Спочатку Сефері скоротив відстань у рахунку, а на 75 хвилині Челядін реалізував пас від Пердути та відновив паритет.

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Між цими моментами Шахтар отримав право на пенальті, однак Траоре не змг забити з позначки. А коли здавалось, що гра йде до нічиї, донеччани знову заробили 11-метровий. Лассіна до цього вже пішов з поля, тому відповідальність взяв на себе Мудрик і не підвів команду.

Перемога дозволила донеччанам закріпитись на другому місці перед зимовою перервою. Відставання від лідера Дніпра-1 становить п'ять очок. У свою чергу Ворскла іде шостою, але за підсумками туру команду Скрипника можуть обійти Верес, Колос та Металіст 1925.