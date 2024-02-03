Шахтар подав заявку на плей-офф Ліги Європи проти французького Марселя

Вже за кілька тижнів Шахтар розпочне свій шлях у плей-офф Ліги Європи. В 1/16 фіналу донецькій команді протистоятиме французький Марсель.

Шахтар подав заявку на матчі плей-офф Ліги Європи проти французького Марселя. Маріно Пушич включив до списку 30 футболістів, зокрема й зимових новачків команди – бразильців Марлона Гомеса та Кевіна.

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Хто потрапив до заявки

Воротарі: 1. Артур Рудько, 31. Дмитро Різник, 42. Денис Барченко*, 48. Денис Твардовський*;

Захисники: 3. Став Лемкін, 5. Валерій Бондар, 13. Георгій Гочолеішвілі, 16. Іраклі Азаров, 22. Микола Матвієнко, 23. Педріньйо, 25. Новатус Міроші, 26. Юхим Конопля, 32. Едуард Козік*, 44. Ярослав Ракіцький;

Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 7. Егіналду, 8. Дмитро Криськів, 9. Мар’ян Швед, 10. Георгій Судаков*, 11. Олександр Зубков, 21. Артем Бондаренко, 27. Олег Очеретько*, 29. Єгор Назарина, 30. Марлон Гомес, 37. Кевін, 39. Невертон, 77. Віктор Цуканов*;

Нападники: 2. Лассіна Траоре, 14. Данило Сікан, 18. Кевін Келсі;

* гравці, заявлені по списку Б.

що "гірники" визначилися з місцем поєдинку домашнього матчу проти Марселя. Він відбудеться 15 лютого у німецькому Гамбурзі. Виїзний поєдинок заплановано на 22 лютого у Франції.