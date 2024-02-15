Все вирішиться за тиждень: Шахтар вирвав нічию з Марселем у важливому матчі Ліги Європи

Донецький Шахтар провів перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти французького Марселя. Номінально домашній для "гірників" поєдинок відбувся у німецькому Гамбурзі.

Шахтар – Марсель – 2:2

Голи: Матвієнко, 68, Егіналду, 90+2 – Обамеянг, 64, Ндіає, 90

У німецькому Гамбурзі на арені "Фолькспаркштадіон" відбувся перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА, в якому донецький Шахтар приймав французький Марсель. Для чемпіона України, на відміну від суперників, це був перший офіційний поєдинок у 2024 році, тож головним завданням для "гірників" було не програти провансальцям, пише 24 Канал.

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Шахтар вирвав нічию у першому матчі з Марселем

На екваторі першого тайму гравці Шахтаря змусили голкіпера суперників виймати м'яч із сітки воріт, однак гол Егуналду не був зарахований через зафіксований арбітром фол проти Олександра Зубкова на попередній стадії атаки. На перерву команди пішли за нулів на табло.

Забиті м'ячі були залишені на другий тайм. Першим забив Марсель: на 64-й хвилині П'єр-Емері́к Обамеянг після подачі від партнера з кількох метрів розстріляв Дмитра Різника ударом в ближній нижній кут.

Утім, вели в рахунку французи недовго – вже за чотири хвилині статус-кво був відновлений. Після навісу зі штрафного воротар виніс м'яч, але другим темпом його повернули, Жонатан Клосс не влучив по м'ячеві і Микола Матвієнко результативно пробив у правий нижній кут зліва.

Наприкінці поєдинку Ндіає після передачі Обамеянга, здавалося, вирвав перемогу для Марселя, проте вже за дві хвилини маленький Егіналду відгукнувся на подачу Зубкова та точно пробив у кут воріт Лопеса, вирвавши для Шахтаря надважливу нічию.

Фінальний свисток бельгійського рефері Еріка Ламбрехтса зафіксував рахунок 2:2. Тож доля путівки до 1/8 фіналу повністю у руках обох команд і вирішиться у наступний четвер.

Матч-відповідь між Марселем та Шахтарем відбудеться у Франції рівно через тиждень – 22 лютого. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.