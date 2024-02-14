"Гірники" хочуть продовжити переможну історію: де дивитись матч Шахтар – Марсель в Україні

У четвер, 15 лютого, донецький Шахтар проведе свій перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти французького Марселя. Це буде номінально "домашній" поєдинок для "гірників".

Стартовий свисток матчу Шахтар – Марсель пролунає о 19:45 за київським часом. Футболісти вийдуть на поле арени "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі, повідомляє 24 Канал.

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Де покажуть матч Шахтаря у Лізі Європи

Шахтар – єдиний представник України, який залишився у єврокубках. Тому до "гірників" буде прикута уся увага.

В Україні поєдинок можна буде переглянути на каналі "Megogo Футбол 1", який входить до пакета "Максимальний" медіасервісу MEGOGO. Також матч донеччан буде доступним для клієнтів платформи Volia TV.

За годину до початку матчу та після фінального свистка на глядачів чекає традиційна аналітична студія за участю журналістів та запрошених експертів.

Коментувати поєдинок Шахтар – Марсель на MEGOGO будуть Віталій Волочай та Роберто Моралес.

Матч-відповідь між Марселем та Шахтарем відбудеться вже через тиждень після першого поєдинку (22 лютого) у Франції.

Майбутня зустріч буде третьою в історії лобових матчів Шахтаря та Марселя. До 15 лютого 2024 року "гірники" здобули дві перемоги у сезні-2008/2009 ще у Кубку УЄФА (нині – Ліга Європи) – 2:0 та 1:2.

Нагадаємо, що Шахтар посів третє місце у груповому раунді Ліги чемпіонів-2023/2024. Донеччани набрали 9 балів та вилетіли із ЛЧ у ЛЄ.