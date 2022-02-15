Шахтар з курйозним автоголом вперше за 56 матчів програв Маріуполю: відеоогляд

У вівторок, 15 лютого, Шахтар провів контрольний спаринг на другому тренувальному зборі в Туреччині. Команда Роберто Де Дзербі неочікувано поступилася Маріуполю.

Шахтар – Маріуполь 1:2

Голи: Тете, 48 – Кухарук, 41, Пятов, 58 (авт.)

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Команди провели два тайми по 30 хвилин. У першій половині зустрічі забитих голів не було, а рахунок було відкрито азовцями на 41 хвилині, коли помилкою в обороні Шахтаря скористався Кухарук, повідомляє 24 канал.

Донеччани досить швидко відповіли своїм голом, коли в результаті швидкої атаки забив Тете, але втримати нічию не зуміли. На 58-й хвилині провал у захисті "гірників" призвів до того, що м'яч рикошетом від Андрія Пятова залетів у сітку – 1:2.

Команди вже зустрічалися в рамках першого тренувального збору. Тоді Шахтар та Маріуполь зіграли внічию – 0:0.

Шахтар – Маріуполь відеоогляд