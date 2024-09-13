Шахтар у кризі перед стартом Ліги чемпіонів: Карпати мають шанс ще більше засмутити чемпіона УПЛ

Донеччани застрягли всередині турнірної таблиці чемпіонату України після кількох провальних ігор. Шахтарю необхідно обігрувати Карпати, які повернулись в УПЛ після чотирирічної паузи.

Цими вихідними в УПЛ пройдуть матчі 6 туру сезону 2024-2025. Один із центральних матчів вікенду відбудеться у Львові, де Шахтар "прийматиме" місцеві Карпати, пише 24 Канал.

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Криза на старті

Обидва клуби не найкращим чином почали новий сезон. Карпати тільки-но повернулись в УПЛ з Першої ліги, проте кадровий потенціал команди дозволяв "левам" розраховувати на більш вдалий старт.

Проте львів'яни виграли лише одну зустріч з п'яти та примудрились втратити очки проти Вереса та ЛНЗ. Через це "зелено-білі" опинились на 11-му місці в турнірній таблиці.

Що стосується Шахтаря, то від команди Пушича були ще більші очікування. У чотирьох зустрічах "гірники" мають по дві перемоги та поразки. Ще одну гру донеччани не дограли через повітряну тривогу у Кривому Розі.

Через такі результати підопічні Пушича опинилися всередині турнірної таблиці на 9 місці. Наразі відстань від Карпат становить всього один бал. Попри те, що для львів'ян протистояння з "гірниками" є принциповим, останні 10 матчів "леви" Шахтарю програли.

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Цього разу донеччани також будуть явними фаворитами у битві. Коефіцієнт на успіх Шахтаря становить всього 1,30, тоді як на Карпати – аж 11,50. Нічия оцінюється у 5,70.

При цьому експерти вірять у велику кількість голів – 1,63 на "тотал більше 2,5" проти 2,27 на "тотал менше 2,5". Вірогідність того, що Шахтар не пропустить, дорівнює 1,79.

Нагадаємо, що матч Шахтар – Карпати відбудеться у суботу, 14 вересня, у Львові на стадіоні "Арена Львів". Пряма трансляція зустрічі буде доступна на УПЛ ТБ. Початок – о 18:00 за київським часом.