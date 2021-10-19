Реал познущався над Шахтарем на НСК "Олімпійський": відео

Донецький Шахтар 19 жовтня приймав мадридський Реал у матчі третього раунді групового етапу Ліги чемпіонів. Переможцем матчу на НСК "Олімпійський" стали гості з Мадриду.

Шахтар – Реал 0:5

Гол: Кривцов, 37 (авт.), Вінісіус Жуніор, 50, 56, Родріго, 65, Бензема, 90+2

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У минулому році донецький Шахтар теж був в одній групі з Інтером і Реалом. І якщо результати з італійцями починають повторюватися (після подвійних торішніх 0:0 такий же результат був зафіксований і в цьому розіграші), чому б не повторити успіх в матчах з Реалом.

У сезоні 2020/2021 донецька команда двічі взяла верх над "вершковими" – 3:2 і 2:0. У цьому році Шахтар в першому турі сенсаційно програв Шерифу (0:2), а в другому, як уже згадувалося, поділив очки з італійським чемпіоном. Підопічні Анчелотті Інтер обіграли (1:0), але ще більш сенсаційно теж поступилися вдома молдаванам – 1:2.

Перший момент у зустрічі стався біля воріт "гірників". Кроос пальнув з дистанції в ближній низом – Трубін кулаком в падінні відвів загрозу. За декілька хвилин Вінісіус прошив м'яч в "будиночок" Кривцова, увійшовши до штрафного Шахтаря. Голкіпер знову відбив м'яч в сторону, де захисник підхопив.

На 19-й хвилині знову пощастило Шахтарю. Педрінью не дограв впритул з Каземіро, опорник Реала обробив м'яч, увійшов до штрафної і встромив з носка. Потрапив прямо в Марлона з 12-ти метрів.

Згодом свій перший момент мав уже Шахтар – Ісмаїлі пройшов зліва, отримав пас від Соломона, від лицьової прострілив на Тете, але захисник в останній момент виніс на кутовий. Після епізоду лайнсмен підняв прапорець – у Ісмаїлі був офсайд.

На 37-й хвилині Реал відкрив рахунок у зустрічі. Васкес навісив справа на Бензема, той, схоже, був в офсайді, але форварда випередив Кривцов і зрізав м'яч у свої ворота, перекинувши Трубіна з лінії штрафної.

Відео автоголу Кривцова

Одразу після перерви "вершкові" подвоїли свою перевагу. Шахтар привіз собі з ауту: Додо ввів м'яч назад на Кривцова, Бензема перехопив, віддав Модрічу. Лука витонченим вертикальним пасом врозріз вивів Жуніора один на один, Вінісіус обіграв Трубіна і послав м'яч у сітку.

Відео першого голу Вінісіуса Жуніора

За 5 хвилин рахунок на табло став розгромним – той же Вінісіус отримав м'яч перед штрафним, пройшов Додо і Кривцова і з лівого кута воротарського вколотив м'яч під поперечину.

Відео другого голу Вінісіуса Жуніора

На 65-й хвилині Реал не зупинився і забив 4 гол. Вінісіус прорвався зліва, від лицьової віддав на 11 метрів, звідки Родріго в оточенні захисників вколотив м'яч під поперечину

Відео голу Родріго

Шахтар міг відквитати хоча б 1 м'яч, коли Куртуа здійснив подвійний сейв. Фернандо в падінні пробив у дальній кут – воротар Реала витягнув рукою і через кілька секунд відбив добивання Марлоса.

Бензема не зміг закінчити матч без голу і вже у додатковий час надіслав п'ятий м'яч у ворота Шахтаря. Асенсіо закинув за спини захисникам Шахтаря і Карім виконав свою роботу – 0:5.

Шахтар – Реал відеоогляд матчу з'явиться згодом...