Перша поразка на зборах: Шахтар всуху поступився середняку чемпіонату Чехії – відео

Команда Маріно Пушича продовжує підготовку до другої частини сезону. У черговому товариському матчі на зборах в Туреччині "гірники" зустрічалися з чеським Градець-Кралове.

Шахтар – Градець-Кралове 0:2

Голи: Шашинка, 23, 66

У суботу, 3 лютого, донецький Шахтар зіграв свій четвертий спаринг на зимовому зборі в Туреччині. Головний тренер "гірників" виставив проти Градець-Кралове основний склад, пише 24 Канал.

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Шахтар далекий від оптимальної форми

У старті з гравців основи був відсутній лише Тарас Степаненко. Натомість з перших хвилин вийшов зимовий новачок Шахтаря Кевін.

Склад Шахтаря: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров, Криськів, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевін, Сікан.

Протягом поєдинку "гірники" володіли ігровою ініціативою, але скористатися перевагою не зуміли. Натомість чеська команда двічі реалізувала свої моменти. Дублем відзначився чеський нападник Шашинка.

У підопічних Пушича непогані нагоди для взяття воріт мали Судаков, Кевін та Сікан. Втім, гравці атаки Шахтаря зіграли не найкращим чином. До речі, "гірники" за весь матч не зробили жодної заміни.

Сьогодні запланований ще один спаринг. О 16:30 Шахтар зіграє проти боснійського Вележа.

Спаринги Шахтаря на зборах в Туреччині

Шахтар – Пюнік 2:0

Шахтар – Лех 3:1

Шахтар – Марібор 0:0

Шахтар – Градець-Гралове 0:2

Відеоогляд матчу Шахтар – Градець-Кралове