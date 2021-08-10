Шахтар на класі переміг Генк та пройшов далі у Лізі чемпіонів: відео

У вівторок, 10 серпня відбувся матч-відповідь 3-го відбіркового раунду Ліги чемпіонів, в якому донецький Шахтар приймав Генк. Переможцем зустрічі на НСК "Олімпійський" стали "гірники".

Шахтар – Генк 2:1 (4:2 за підсумками двох матчів)

Гол: Траоре, 27, Антоніо, 77 – Дессер, 90

До слова Шахтар – Генк: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Тиждень тому суперники провели перше протистояння, в якому "гірники" здобули непросту перемогу з рахунком 2:1. У першому таймі бельгійці відкрили рахунок, а після перерви підопічні Роберто Де Дзербі двічі розписалися у воротах господарів поля завдяки результативним ударам Тете (з пенальті) і Алана Патріка.

У минулий вікенд Шахтар допустив несподівану осічку в матчі української Прем'єр-ліги, програвши Олександрії з рахунком 1:2. Перед візитом до Києва Генк провів поєдинок у рамках бельгійської першості, в компенсований час вирвавши перемогу у Кортрейка (2:1).

Шахтар активінше розпочав зустріч. Вже на 4-й хвилині після скидки Педрінью Тете увійшов у штрафну трохи правіше центру, але пробив несильно, і Вандервоордт перевів м'яч на кутовий.

Згодом той же Педрінью прийняв м'яч на 11-метровій позначці, скинув під удар Тете, який влучив у захисника Генка.

Бельгійці відповіли лише в середині першого тайму, коли після навісу з лівого флангу Хейнен з п'яти метрів головою пробив вище воріт.

Одразу після цього Шахтар відкрив рахунок у матчі. Додо флангом протягнув м'яч, змістився в центр, віддав Тете, той майже від лицьової відкотив назад Траоре, який у дотик поклав м'яч точно в дальній кут.

Відео голу Траоре

"Гірники" ледь не пішли на перерву з рівним рахунком. На 32-й хвилині донеччани втратили м'яч на своїй половині поля, і Хейнен стрільнув з-за меж штрафного – Трубін в падінні врятував свої володіння.

Після перерви Генк заграв активніше, створивши кілька моментів біля воріт Трубіна. Спершу Вітао не догледів за Бонгонда, який з 7 метрів в підкаті зрізав м'яч вище воріт. А замить Матвієнко не встиг за Іто, який мало не асистував Онуачу, але м'яч від гравця Шахтаря полетів на кутовий.

На 66-й хвилині "гірників" врятувала поперечина – після навісу з кутового Онуачу потрапив в каркас воріт.

Ближче до кінця матчу Шахтар зняв усі питання про переможця зустрічі. Після прострілу Додо Коноплянка не зміг пробити, після удару Траоре м'яч влучив у захисника, і Маркос Антоніо добив футбольний снаряд у ворота.

Відео голу Антоніо

На 90-й хвилині Генку вдалося відіграти один м'яч, але вже було пізно. Ндаїшіміє прострілив з лівого флангу, а Дессер в центрі штрафного прийняв м'яч і другим дотиком наніс точний удар.

У підсумку, Шахтар переміг Генк з рахунком 4:2 за підсумками двох матчів. У наступному раундів "гірники" зіграють з переможцем пари Монако – Спарта Прага.

Шахтар – Генк відеоогляд