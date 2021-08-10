Шахтар – Генк: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Джерело:24 канал
Український Шахтар та бельгійський Генк 10 серпня зіграють матч-відповідь 3 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Текстову онлайн-трансляцію гри проведе Спорт 24.
Шахтар після звитяги над Генком у першому матчі 3 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів спробує закріпити успіх і вийти у плей-офф. Для цього "гірникам" потрібно не програти.
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У першій грі, яка відбулася на полі бельгійців, Шахтарю вдалося здобути вольову перемогу з рахунком 2:1. Зважаючи на те, що правило виїзного голу скасоване, "гірникам" достатньо не програти, щоб вийти у плей-офф.
Шахтар бере участь у кваліфікації Ліги чемпіонів вперше з 2016 року. Тоді "гірники" зупинилися саме у 3 раунді, програвши швейцарському Янг Бойз.
- Шахтар прийме Генк у Києві на НСК "Олімпійський". Гра розпочнеться о 20:30.
Шахтар – Генк: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів