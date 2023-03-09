Чого чекати від Феєнорда: представлення суперника Шахтаря по Лізі Європи

Роттердамці є однією з найтитулованіших команд Нідерландів. Цього сезону підопічні Арне Слота готові знову голосно про себе заявити. Розбираємось, чи зможуть "гірники" цьому завадити.

Вже 9 березня Шахтар проведе свій перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи. Суперником донеччан стане іменитий клуб з Нідерландів Феєнорд.

Слідкуйте з нами Шахтар – Феєнорд: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги Європи

Команду Арне Слота називають явним фаворитом у дуелі із "гірниками". Та чи справді команда з Роттердаму настільки грізна? 24 канал детальніше розповідає про суперника Шахтаря в Лізі Європи.

Грізне ім'я в Європі

Феєнорд є дуже досвідченим єврокубковим бійцем. Починаючи із 60-х років, роттердамці вкрай рідко залишались поза єврокубкового турніру.

Найбільший успіх "гордості півдня" датований 1970 роком. Тоді Феє під керівництвом легендарного Ернста Хаппеля виграла свій єдиний Кубок чемпіонів, здолавши у фіналі Селтік (2:1).

Також роттердамці двічі вигравали Кубок УЄФА. У 1974 році вони переграли у вирішальних матчах Тоттенхем (2:2 та 2:0), а у 2002-му у домашньому фіналі турніру була бита дортмундська Боруссія (3:2).

А минулого сезону Феєнорд був близький до виграшу третього єврокубка. Підопічні Арне Слота спромоглись дійти до фіналу Ліги конференцій, де добре виглядали на фоні більш сильної Роми. Втім єдиний гол Дзаньоло приніс трофей Жозе Моуріньо.

Феєнорд – один з трьох китів Ередівізі

На внутрішній арені роттердамці є одними з трьох головних грандів. "Червоно-чорні" 15 разів ставали найкращою командою Нідерландів, поступаючись за цим показником ПСВ (24) та Аяксу (36).

Команда залишається одним із флагманів місцевого футболу, але можна сказати, що її золоті часи лишились у минулому столітті. У 2000-х роках Феєнорд лише раз ставав чемпіоном у 2017 році.

Кубок роттердамці за цей час брали тричі, Суперкубок – двічі. У свою чергу на груповій стадії ЛЧ Феєнорд грав лише три рази і жодного разу не проходив у плей-офф турніру.

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Неймовірний сезон 2022-2023

Втім цього сезону роттердамці готові повторити успіх команди ван Бронкхорста шестирічної давнини. За десять турів до фінішу чемпіонату Нідерландів Феєнорд посідає перше місце,

Роттердамці очолили таблицю ще перед ЧС-2022 і за цей час жодного разу не втратили лідерство. Правда, конкуренти теж не гальмують. Грізний Аякс відстає всього на три бали, АЗ – на п'ять, а ПСВ – на шість.

У Лізі Європи Феєнорд також запалював, хоча це було ще до того, як вони очолили таблицю Ередівізі. Команді випала група з Лаціо, Мідтьюлландом та Штурмом. Дуже грізною її не назвеш, але квартет зумів здивувати.



Арне Слот / instagram.com/feyenoord

Всі команди набрали рівну кількість очок – по 8. Все вирішувала різниця м'ячів, яка як раз у Феєнорда була найкращою. Велику роль у ній зіграла перемога над Штурмом з рахунком 6:0. Перше місце у квартеті дозволило голандцям оминути першу стадію плей-офф і одразу вийти в 1/8 фіналу.

Що із себе представляє Феєнорд

За минулий сезон Арне Слот побудував міцний колектив в Роттердамі. Після фіналу Ліги конференцій Феєнорд влаштував невеличкий розпродаж, відпустивши чотирьох гравців основи:

лівий захисник Тайрелл Маласія у Манчестер Юнайтед

у Манчестер Юнайтед центральний захисник Маркос Сенесі в Борнмут

в Борнмут центрхав Фредерік Орснес в Бенфіку

в Бенфіку вінгер Луїс Сіністерра в Лідс

За цей квартет Феєнорд отримав майже 70 мільйонів євро, а заміну їм підшукав десь за 20 мільйонів. Захист команди посилив словак Ганцко з чеської Спарти, в центр поля придбали Кінтена Тімбера (Утрехт) та гравця збірної Польщі Себастьяна Шиманьскі.

Також позицію вінгера посилив хавбек Герти Ділросун, а на лівий фланг захисту замість Маласії підтягнули вихованця Хартмана. Як можна побачити по результатам, Феєнорд став тільки сильнішим.

Арне Слот поставив прекрасну комбінаційну гру "червоно-чорним". Роттердамці вміють контролювати хід поєдинку, грати першим номером та організовувати позиційні атаки.



Давід Ганцко / instagram.com/feyenoord

Той таки Ганцко вже відіграв 30 матчів за сезоні і навіть тричі забив. Поруч з ним надійно грає 22-річний універсал Гертрейда, кандидат у збірну Нідерландів.

У центрі поля головним двигуном команди є молодий турок Кокчу, який забив вже 10 голів цього сезону. Він грає на позиції опорного хавбека, але вміє робити ледь не все на полі: відбирати, віддавати на загострення, створювати небезпечні моменти та бити здалека.



Оркун Кокчу / instagram.com/orkunkokcu

Також над Кокчу варто виділити Джаханбакша, який не зміг прижитись у Брайтоні. На флангах атаки розганяють новачок Ділросун і ексгравець Аякса та Севільї Ідріссі. В нападі розриває ще один гравець, який прийшов влітку Сантьяго Хіменес.

Феєнорд викупив 21-річного мексиканця у Крус Асуль всього за 4 мільйони євро, а він вже за півсезону забив 12 м'ячів. При цьому у Арне Слота є і суперсаб Данілу, якого Феє вихопив з Аякса. Виходячи в основному з замін, бразилець відзначився вже 11 голами.



Головні голеадори Феєнорда Хіменес та Данілу / instagram.com/feyenoord

Феєнорд проти українців

Для роттердамців команди України також залишаються незручними. Феєнорд зіграв десять матчів проти наших команд, у яких здобув дві перемоги, три нічиї та потерпів п'ять поразок.

СЕЗОН ТУРНІР СТАДІЯ СУПЕРНИК ВДОМА НА ВИЇЗДІ 2002-2003 ЛЧ група Динамо 0:0 0:2 2012-2013 ЛЧ 3 кв. раунд Динамо 0:1 1:2 2014-2015 ЛЄ плей-офф (кв.) Зоря 4:3 1:1 2016-2017 ЛЄ група Зоря 1:0 1:1 2017-2018 ЛЧ група Шахтар 1:2 1:3

Історія Шахтаря з голандцями

Донеччани вже двічі грали проти Феєнорда. У сезоні 2017-2018 команди опинились в одній групі Ліги чемпіонів разом із Манчестер Сіті та Наполі. Тоді "гірники" виграли обидва матчі – 3:1 вдома та 2:1 на виїзді.

Це допомогло нашій команді вийти в плей-офф з другого місця, а самі роттердамці залишились останнім. Правда, на Феєнорді успіхи Шахтаря з представниками Нідерландів завершуються.

Ще чотири гри проти команд з "країни тюльпанів" донеччани провели на стику століть. У 1999 році Шахтар двічі програв Роді в Кубку УЄФА (1:3, 0:2), а через п'ять років з абсолютно аналогічними рахунками "гірники" поступились в 1/8 фіналу того ж турніру АЗ з Алкмару.

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Чого очікувати Шахтарю

Феєнорд не дарма вважається фаворитом дуелі, але варто розуміти, що загалом ця команда не сильніша за Ренн. Є моменти, в яких роттердамці сильніші (позиційна атака, дисципліна, дії в захисті), але і слабкі сторони теж можна знайти.

Роттердамці нерідко пропускають в контратаках та губляться під час активного пресингу. Враховуючі ставку Шахтаря на швидкі фланги, є надія на те, що підопічні Йовічевіча цим скористаються.



Ракіцький вже готує гармату на Фєенорд / instagram.com/fcshakhtar

Звісно, проти донеччан зіграє і кадрова ситуація. Через дискваліфікацію перший, номінально домашній, матч пропустить троє з чотирьох основних захисників – Бондар, Конопля та Михайліченко.

У Феєнорда ж під питанням участь Тімбера. який не є залізним гравцем основи. Також з кінця січня відсутній основний воротар Бейлов, але німець Велленройтер без суттєвої втрати якості його підмінює.

А ще великим козирем підопічних Слота будуть домашні трибуни, де пройде матч-відповідь. Феєнорд славиться палкими вболівальниками, тому недарма їх клубну арену назвали "De Kuip" (з нідерландської мови – "котел"). На жаль, цієї переваги Шахтар позбавлений вже дев'ять років…

. У сезоні 2019-2020 Арне Слот ледь не привів АЗ до чемпіонства. Після 25-ти турів команда з Алкмаара мала рівну кількість балів з Аяксом, поступаючись лише за різницею голів. Втім той сезон був перерваний через пандемію коронавірусу і так і не був дограний.