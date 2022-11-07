Шахтар отримав суперника в стикових матчах Ліги Європи: дати матчів

Відбулося жеребкування стикових матчів Ліги Європи. На цій стадії Україну представляє донецький Шахтар. 7 листопада він отримав суперника в 1/16 фіналу Ліги Європи – Ренн.

В Лізі Європи з минулого сезону запровадили стикові матчі на стадії плей-офф. Тут грають команди, які посіли другі місця в групах Ліги Європи. Вони є серед сіяних. Їх суперниками стають команди, які посіли треті місця в Лізі чемпіонів. Саме до таких в цьому сезоні належить і донецький Шахтар.

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Під час жеребкування суперником Шахтаря став французький Ренн. Ця команда була суперником Динамо в групі Ліги Європи.

Шахтар перший матч проведе на домашньому стадіоні 16 лютого 2023. Матч-відповідь "гірники" проведуть на виїзді 23 лютого.

У випадку перемоги, Шахтар вийде в 1/8 фіналу.