Донецький Шахтар і Дніпро-1 зустрінуться 1 травня у рамках 24 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Переглянути матч можна онлайн та по телебаченню.
Шахтар – Дніпро-1: де дивитися онлайн матч УПЛ
Поєдинок Шахтар – Дніпро-1 у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 2". Початок трансляції о 16:55, сам матч розпочнеться о 17:00.
До теми Невмотивований Шахтар: прогноз на матч проти непоступливого Дніпра-1
Матчу Шахтаря з Дніпро-1 на телеканалі "Футбол 2" передуватиме програма "Тур Online". У ній експерти оцінять шанси команд на перемогу в поєдинку.
Дивитися онлайн матч Шахтар – Дніпро-1 можна на платформі Oll.tv, оформивши одну з трьох підписок – "Футбол" (109 гривень на місяць), "xtra sport" (139 гривень на місяць), або ж "xtra sport oll inclusive" (189 гривень на місяць).
- За 3 тури до завершення чемпіонату України що Шахтар, що Дніпро-1 практично позбавлені будь-якої мотивації.
- Дніпряни вже не зможуть поборотися за зону єврокубків, але й 100% збережуть прописку в еліті українського футболу.
- Натомість Шахтарю залишилося втримати друге місце від зазіхань Зорі.