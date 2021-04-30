Донецький Шахтар і Дніпро-1 зустрінуться 1 травня у рамках 24 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Переглянути матч можна онлайн та по телебаченню.

Шахтар – Дніпро-1: де дивитися онлайн матч УПЛ

Поєдинок Шахтар – Дніпро-1 у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 2". Початок трансляції о 16:55, сам матч розпочнеться о 17:00.

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Матчу Шахтаря з Дніпро-1 на телеканалі "Футбол 2" передуватиме програма "Тур Online". У ній експерти оцінять шанси команд на перемогу в поєдинку.

Дивитися онлайн матч Шахтар – Дніпро-1 можна на платформі Oll.tv, оформивши одну з трьох підписок – "Футбол" (109 гривень на місяць), "xtra sport" (139 гривень на місяць), або ж "xtra sport oll inclusive" (189 гривень на місяць).