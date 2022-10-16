Зубков забив гол у ворота Динамо у матчі за Шахтар: відео

Півзахисник донецького Шахтаря Олександр Зубков відкрив рахунок у матчі проти Динамо в неділю, 16 жовтня.

Зубков вийшов на позиції правого вінгера у матчі проти Динамо. І на 26-й хвилині мав шанс відзначитися. Але не забив.

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Та за три хвилини Зубков таки відзначився забитим голом. Після подачі з кутового Траоре виграв боротьбу за позицію у суперника, головою скинувши м'яч на дальню штангу. А вже там Зубков потужно пробив у вільний кут воріт Нещерета. Так рахунок у матчі був відкритий.

Відео голу Зубкова

Для Зубкова це третій поспіль матч за Шахтар, в якому він відзначився забитим голом. До цього у двох попередніх матчах він забивав у ворота Реала в Лізі чемпіонів.