Шахтар і Динамо проведуть перший в історії кіберспортивний матч по FIFA 21

17 квітня на НСК "Олімпійський" відбудеться перший в історії матч у кіберспортивній дисципліні FIFA 21 між Шахтарем і Динамо. Кіберкласіко розпочнеться о 14:00 і пройде напередодні матчів основних складів команд в рамках УПЛ.

Головними героями виставкових ігор стануть професійні кіберспортсмени – одні з найкращих в дисципліні FIFA 21.

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Шахтар представить Олексій Forlan FS Мерсер, за Динамо зіграє Віталій Labotryas Муха. Учасники проведуть серію матчів до двох перемог однієї із сторін, граючи за кіберфутбольні аналоги Шахтаря і Динамо.

Класіко транслюватиметься в прямому ефірі на офіційних ютуб-каналах ФК Шахтар і ФК Динамо. Коментаторами матчів стануть відомі футбольні особистості, імена яких будуть озвучені пізніше.

Перед українським класіко Шахтар відстає від Динамо на сім очок. До кінця чемпіонату залишилося п'ять турів.