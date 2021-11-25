Шахтар та Динамо повторили історичний антирекорд України у Лізі чемпіонів

Динамо та Шахтар втратили шанси на потрапляння до плей-офф Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Четвертий сезон поспіль українська команда не буде представлена ​​у плей-офф ЛЧ.

Цей результат став повторенням найгіршого виступу українських команд в історії виступів у груповому етапі Ліги чемпіонів.

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Повторення антирекорду

До цього подібне сталося у сезоні 2007/08. Тоді "гірники" до останнього туру мали шанси пройти далі, але програли на "Донбас Арені" Бенфіці та завершили виступ із 6 очками. У групі також були Мілан (який виграв групу) і Селтік (який посів друге місце).

Динамо у компанії Манчестер Юнайтед (16 очок), Роми (11) та Спортінга (7) не змогло набрати жодного очка.

Крім того, четвертий сезон поспіль жодна українська команда не буде представлена ​​у плей-офф ЛЧ. Востаннє це вдавалося Шахтарю у сезоні 2017/18.

Також, вперше із сезону 2007/08 українських команд не буде у плей-офф Ліги Європи. Цього сезону у кваліфікації Ліги Європи грала Зоря, але вона вилетіла до Ліги конференцій.

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