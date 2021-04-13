Шахтар та Динамо полюють за нападником збірної України

Шахтар та Динамо шукають підсилення в атакувальну лінію. Українські гранди зацікавились форвардом Дніпра-1 Артемом Довбиком.

Поклали око на форварда Дніпра-1

Гравець Дніпра-1 ще раніше потрапив в око київського Динамо. Тепер на форварда збірної України претендує і донецький Шахтар.

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23-річний Артем Довбик повернувся в УПЛ після вояжу у Данію. Там футболіст пробув з 31 січня 2018 року до 1 серпня 2020 року. Останнім іноземним клубом українця був Мідтьюлланд. Ця данська команда отримає відсоток від наступного трансферу форварда.

У Шахтарі Довбик міг би стати заміною досвідченому Жуніору Мораесу. У киян ж поки є кандидати на позиції форварда. Зараз там закриває місце Владислав Супряга.

Після повернення в УПЛ футболіст провів у футболці команди Ігоря Йовічевіча 23 матчі, у яких відзначився 9 голами та віддав одну результативну передачу.

Його контракт з "дніпрянами" розрахований до 31 грудня 2023 року.

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