Шахтар – чемпіон: "гірники" завдяки голу Судакова перемогли Динамо в українському дербі

У поєдинку на "Львів Арені" між Шахтарем та Динамо вирішувалася доля золотих нагород чемпіонату України сезону-2023/24. Перемогу "гірникам" приніс Георгій Судаков, який реалізував пенальті.

Шахтар – Динамо 1:0

Гол: Судаков, 33 (пенальті)

У суботу, 11 травня, відбувся центральний матч 28-го туру чемпіонату України, в якому Шахтар приймав Динамо. обидві команди підійшли до принципового українського дербі з тривалими безпрограшними серіями, пише 24 Канал.

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Раціональний футбол у виконанні "гірників"

Динамівців у поєдинку влаштовувала лише перемога, адже за іншого результати "гірники" здобували чемпіонство. Тож для підопічних Маріно Пушича та Олександра Шовковського була додаткова мотивація на класичне.

"Гірники" активніше розпочали поєдинок. В дебюті зустрічі на вістрі атак Шахтаря опинявся Сікан.

Саме активність форварда "гірників" призвела до першого забитого голу. Після удару Сікана м'яч влучив у руку Вівчаренко. Арбітр переглянув відеоповтор та призначив пенальті у ворота Бущана. До позначки підійшов Судаков, який чітко реалізував одинадцятиметровий.

Відео голу Судакова

"Біло-сині" мали можливість відновити паритет. Під час атаки Тимчик задав дальнього удару, який парирував Різник. Однак Шапаренко на добиванні пробив дуже неточно.

До перерви рахунок у поєдинку не змінився. Однак такий перебіг битви не влаштовував динамівців.

На другий тайм Шовковський випустив Ярмоленка, який замінив Волошина. Лідер "біло-синіх" одразу повів своїх партнерів по команді на ворота Різника.

На 63-й хвилині кутовий у виконанні динамівців ледь не призвів до забитого голу. Попов у падінні завдав удару, який красивим сейвом відбив Різник.

Залишок ігрового часу "біло-сині" провели у позиційних атаках. "Гірники" відчайдушно захищалися, сподіваючись на швидку контратаку. Під час однієї з них зобов'язаний був забивати Траоре, який пробив повз ворота Бущана.

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Шахтаря з рахунком 1:0. "Гірники" здобули 15-те чемпіонство.