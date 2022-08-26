В гості до Бориса Джонсона: Шахтар та Динамо планують зіграти матч УПЛ у Лондоні

Гранди українського футболу планують відіграти очну гру чемпіонату за межами нашої країни. Місце поєдинку не тільки полегшить командам логістику, але і має благодійну мету

У вівторок, 23 серпня, стартував новий сезон чемпіонат України. Вже відіграли п'ять поєдинків, а один з них затягнувся на 4,5 години через повітряні тривоги.

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Всі матчі планують провести на території України, однак можуть бути виключення з цих правил. Як стало відомо ЗМІ, Динамо та Шахтар можуть відіграти свій поєдинок в Лондоні.

Номінально домашня для донеччан гра має пройти у 7 турі. Орієнтовна дата – 15 жовтня. Джерело повідомляє, що головний тренера Динамо Мірча Луческу не проти такої ідеї.

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Наразі клуби та УПЛ узгоджують організаційні питання. Гра має стати благодійною, усі кошти від продажу квитків клуби направлять на гуманітарні потреби та допомогу ЗСУ.

Нагадаємо, що донеччани будуть грати в груповій стадії Ліги чемпіонів, де їх суперниками стануть Реал, Лейпциг та Селтік. Динамо ж буде грати у групі Ліги Європи, а своїх суперників дізнається завтра.

Очна гра фаворитів УПЛ відбудеться як раз після 4 туру групової стадії єврокубків. Зіграти в Європі буде зручно з логістичної точки, однак вже через чотири дні Шахтарю та Динамо грати матчі 8 туру УПЛ (проти Колоса та Металіста відповідно). Ці ігри точно пройдуть в Україні.