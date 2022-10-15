Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

У неділю, 16 жовтня, в Україні відбудеться дербі між Шахтарем та Динамо. Цей матч називається"Класичне". Гра між Шахтарем та Динамо розпочнеться о 17:00. Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Динамо доступна на сайті 24 каналу

Шахтар та Динамо підходять до матчу один проти одного після ігор в єврокубках. У вівторок, 11 жовтня, "гірники" зуміли зіграти внічию з Реалом в Лізі чемпіонів. При цьому команда упустила перемогу над суперником вже в компенсований час.

Натомість Динамо програло Ренну матч Ліги Європи й остаточно втратило шанси вийти в плей-офф турніру. Хоча київський клуб таки зберігає шанси весною зіграти в єврокубках.

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Матч Шахтар – Динамо в неділю, 16 жовтня, відбудеться на "Арені Львів". Хоча цей матч могли провести в Лондоні. Але через смерть королеви Єлизавети II, часу на підготовку до проведення матчу Шахтар – Динамо в Англії виявилося недостатньо.

Тренер киян Мірча Луческу просив, щоб гру перенесли на понеділок, 17 жовтня. Або провести цю гру не у Львові. Але "гірники" вирішили не йти на поступки в цьому питанні.

Гра Шахтар – Динамо розпочнеться о 17:00. матч відбудеться без глядачів. Відтак переглянути її можна буде онлайн (на платформі Setanta).

Сайт 24 каналу проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Динамо. Вона буде доступна в цій новині.