Українці здобули три індивідуальні нагороди на шаховій Олімпіаді, де збірна України перемогла

Жіноча збірна України з шахів стала переможницею Олімпіади-2022. А одразу троє українців здобули індивідуальні нагороди.

На 44-й всесвітній шаховій Олімпіаді в індійському Ченнаї Україна була представлена двома командами – чоловічою та жіночої збірною. 9 серпня були зіграні останні партії, де і визначилися переможці. Якщо чоловіки фінішували на 29-у місці, то жіноча збірна стала переможницею турніру. Чемпіонками стали Марія Музичук, Анна Музичук, Анна Ушеніна, Наталія Букса та Юлія Осьмак.

Детальніше Україна здобула "золото" на шаховій Олімпіаді-2022 у жіночому турнірі

Окрім перемоги в командному заліку, Анна Музичук та Анна Ушеніна здобули й срібні медалі за виступи на другій та третіх дошках відповідно. Анна Музичук набрала 7 з 10, а Анна Ушеніна – 7,5 з 9.

Особисту нагороду здобув і Володимир Онищук. Він за чоловічу збірну виступав на п'ятій дошці, де зумів набрати 7 балів з 9, завдяки чому отримав бронзову нагороду.