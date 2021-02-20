Шахаб забив дебютний гол за Зорю: відео

Іранський нападник Захеді Шахаб відзначився першим голом за луганську Зорю. Забив він у матчі УПЛ у ворота Маріуполя

Шахаб вийшов у стартовому складі Зорі на матч проти Маріуполя.

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Хоча це домашня гра для азовського клубу, але матч перенесли до Запоріжжя через неготовність стадіону "Маріуполь" до проведення матчів – на ньому ще досі тривають ремонтні роботи.

У середині першого тайму Шахаб змарнував момент, коли не зумів забити гол, вийшовши сам на сам на ворота Гальчука – голкіпер впорався з його ударом.

Зате згодом нападник забив з більш складної ситуації. Він підхопив м'яч у штрафному майданчику та пробив. Перший удар був заблокований захисниками. Тоді він "переклав" м'яч під ліву ногу та потужно пробив під перекладину воріт.

Відео голу Шахаба

Для Шахаба цей гол став першим за Зорю. До луганської команди він приєднався взимку, перейшовши з донецького Олімпіка.

Загалом же в цьому сезоні Шахаб забив вже дев'ять голів в УПЛ. І вийшов на перше місце в гонці бомбардирів.