Краще граєте – більше вас виступає: сезонний рейтинг даватиме додаткові місця в Лізі Чемпіонів

УЄФА, яка уже змінили формат Ліги Чемпіонів та збільшила кількість учасників з 32 до 36, продовжує вносити новинки. Тепер країни-відмінники за підсумками єврокубкового сезону отримають приємні бонуси.

До реформи від УЄФА цей рейтинг був формальністю та просто приємним символічним досягненням. Колись лідером сезонного рейтингу була й Україна.

Варте уваги Революційний акт дружби: КОНКАКАФ та КОМЕБОЛ об'єднаються та створять три нові турніри

Мотивуюче нововведення

Дві країни, які проявлять себе найкраще у футбольному календарному році на європейській арені, зможуть заявити на Лігу Чемпіонів ще по одній додатковій команді. Країни-лідери сезонного рейтингу заявлятимуть по команді, яка фінішувала нижче зони потрапляння у Лігу Чемпіонів. Якби правило діяло уже від сьогодні, то по додатковій команді у ЛЧ змогли затягнути Англія та Нідерланди, як дві найкращі Асоціації у сезоні 2021/2022.

"Синьо-жовта" Асоціація – лідер

Україна ставала лідером сезонного рейтингу в сезоні 2008/2009. Тоді нашу державу у плей-офф Ліги Європи представили 3 команди: Шахтар, Динамо та Металіст. Також групи ЛЄ не зміг потрапити Дніпро, який ще у кваліфікаційному раунду вилетів від швейцарського Беллінцона.

Найцікавіше, що українські клуби вибивали один одного на шляху до вершини Ліги Європи. В 1/8 фіналу київський клуб здолав харківський. Вже в півфіналу турніру Динамо зустрілось з Шахтарем, та цього разу кияни поступились українському брату. "Гірники" ж тоді виграли ту єврокубкову кампанію.

Країни, які найчастіше ставали лідерами сезонного рейтингу